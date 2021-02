Cronaca - Ritardi fino a un'ora per accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria - Treni tornati regolari dalle 11

Roma – Ritrovato cadavere, traffico rallentato sulla Roma – Viterbo. Disagi anche per la linea che dalla capitale porta a Civitavecchia.

“Sulle linee Roma – Viterbo/Civitavecchia – fanno sapere da Rfi – il traffico ferroviario è rallentato in prossimità di Roma San Pietro per il rinvenimento di un cadavere.

Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Si sono registrati ritardi fino a un’ora.

Diverse le segnalazioni da parte di utenti che quotidianamente utilizzano il treno per spostarsi, mentre Astral viabilità riporta come il rallentamento sulla Roma Viterbo è dovuto agli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Per accertare le cause del decesso.

Aggiornamento ore 11

“Dalle ore 11 – fanno sapere da Rfi – sulle linea linee Roma – Viterbo/Civitavecchia, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Roma San Pietro per il rinvenimento di un cadavere, è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: un regionale con 60 minuti, 15 regionali con ritardi fino 25 minuti e 5 regionali limitati”.

27 febbraio, 2021