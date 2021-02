“9 positivi alle Mosse, chiediamo una sanificazione dei locali”

Montefiascone - È la richiesta di alcuni genitori della quarta G preoccupati dell’ondata di contagi che sta interessando la scuola della frazione

Condividi la notizia:











Montefiascone – Il plesso de Le Mosse

Montefiascone – (m.m.) – “9 positivi nel plesso delle Mosse, chiediamo una sanificazione dei locali”. È la richiesta di alcuni genitori della quarta G preoccupati dell’ondata di contagi che sta interessando la scuola della frazione di Montefiascone.

Al momento infatti nel plesso de Le Mosse, che fa parte dell’istituto comprensivo Anna Molinaro, ci sono diversi alunni e una maestra positivi, e alcune classi sono in quarantena.

“Ieri è stato comunicato il nono caso di positività nel plesso – dichiarano alcuni genitori della quarta G -. Siamo molto preoccupati. Infatti al momento risultano contagiati otto bambini e una maestra. Inoltre quattro classi su sei sono in quarantena”.

Montefiascone – Il plesso de Le Mosse

La richiesta dei genitori è quella di una sanificazione dei locali e, se necessario, anche una chiusura del plesso per 14 giorni di quarantena per un rientro a scuola in sicurezza.

“Dopo queste positività – aggiunge il gruppo di genitori – chiediamo una sanificazione immediata dei locali della scuola da ripetere almeno una volta al mese per salvaguardare la salute dei bambini e del personale scolastico. Inoltre, visto l’aumento dei contagiati, se necessario, si potrebbe pensare ad una chiusura completa del plesso per 14 giorni di quarantena per avere poi un rientro in sicurezza. Con l’occasione vogliamo sottolineare che i collaboratori scolastici stanno svolgendo un lavoro immane, con pulizie continue nell’arco della giornata”.

L’appello di questi genitori della quarta G è rivolto proprio al Comune di Montefiascone.

“Questa nostra richiesta di sanificazione – concludono i genitori – è rivolta alla commissaria del Comune Anna De Luna. In altri Comuni, come per esempio San Lorenzo Nuovo, al primo caso riscontrato di positività in una classe, è scattata la sanificazione dei locali. Non riusciamo a capire perché non si può fare lo stesso a Montefiascone nel plesso de Le Mosse dopo ben nove positivi accertati”.

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2021