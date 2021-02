Accoltella l’ex fidanzata per strada, arrestato 27enne

Torino - Le ha inferto diversi colpi al torace, addome e collo - La ragazza è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita

Torino – Ha accoltellato l’ex fidanzata per strada, davanti agli occhi dei passanti.

Carabinieri

È successo nella serata di ieri a Torino. Un ragazzo 27enne di origini albanesi ha inferto diverse coltellate al torace, all’addome e al collo della ex fidanzata, una studentessa 20enne di origine greca. L’aggressione è avvenuta vicino l’abitazione della ragazza.

Ad allertare i carabinieri sono stati passanti che hanno assistito all’accoltellamento. L’intervento dei militari ha permesso di arrestare il 27enne e recuperare il coltello usato contro la ragazza.

La 20enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale dove per sei ore è stata in sala operatoria sotto i ferri dei chirurghi, che le hanno curato le lesioni polmonari. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

22 febbraio, 2021