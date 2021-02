“Addio a Livio Fantauzzi, ultimo combattente reduce”

Lugnano in Teverina - Morto a 99 anni - Il ricordo del vicesindaco Dimiziani

Lugnano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Abbiamo appreso la notizia, con profonda tristezza ma altrettanto onore vogliamo salutare l’ultimo combattente dei reduci che ancora era in vita, il caro Livio Fantauzzi.

A settembre avrebbe compiuto 100 anni ed avevo già in mente, visto che il covid non ce lo ha più permesso, e come avevo promesso a Livio, di fargli abbracciare il figlio di un suo commilitone che tanto ha cercato, di cognome Montegiove, che poi abbiamo scoperto trattasi del caro papà di Mario Montegiove politico di spicco dell’area orvietana.

Invece nonostante la sua ferrea tempra di combattente, Livio non ce L ha fatta a raggiungere questa meta storica, dopo che il destino gli aveva messo dinanzi un’altra terribile battaglia, dopo quella della perdita della amata figlia qualche anno fa, come quella del Covid-19, dal quale invece era uscito recentemente vincitore.

Livio aveva una mente ancora lucida e raccontava con estrema precisione ed entusiasmo tutte le sue avventure di guerra

trascorse nella gloriosa 155° Divisione fanteria “Emilia”, con la quale aveva partecipato alla campagna italiana in Montenegro, durante la seconda guerra mondiale.

Un eroe d’altri tempi che ci mancherà tantissimo e dal quale tutto dovremo trarre insegnamento per come è riuscito a trasmettere a noi più giovani l’amore per la patria e lo spirito tenace per affrontare tutte le difficoltà e le battaglie della vita.

Oggi verremo a salutarti nella Chiesa Collegiata alle ore 10 per il tuo ultimo viaggio! Ciao eroe Livio, Lugnano ti saluta e ti rende onore. Viva l’Italia.

Alessandro Dimiziani Vicesindaco Comune di Lugnano in Teverina

20 febbraio, 2021