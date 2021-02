“Al via dal primo marzo le vaccinazioni dai medici di medicina generale”

Coronavirus - Lo annuncia D'Amato che aggiunge: "Si partirà dai nati nell’anno 1956 con il vaccino Astrazeneca"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Partiranno dal 1 marzo le vaccinazioni presso i medici di medicina generale (Mmg). La novità, in attesa dell’atto ufficiale del ministero, è che si partirà dai nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccino Astrazeneca.

Vaccino a operatori scolastici e università. Superata la quota delle 20 mila prenotazioni online degli operatori delle scuole e delle università e dei servizi per l’infanzia. Per la prenotazione occorre avere con sé la tessera sanitaria. La prenotazione è scaglionata per fasce di età tenendo conto della novità dell’autorizzazione di Aifa fino a 65 anni e in attesa dell’atto ufficiale del ministero. Pertanto il nuovo calendario sarà: 45-55 anni da oggi 18 febbraio; 56-65 anni dal 22 febbraio; 35-44 anni parte dal 24 di febbraio e infine gli under 34 anni dal 26 febbraio. Questa modalità non riguarda gli studenti (over 18). Le somministrazioni partiranno il 22 febbraio.

Vaccini anti Covid. Oggi andiamo verso quota delle 315mila dosi somministrate nel Lazio e sono oltre 118 mila le persone che hanno ricevuto i richiami. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80. Superata la quota 65mila vaccinazioni a over 80, siamo la regione che ha vaccinato più anziani. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione circa 290mila anziani. Sul sito salutelazio.it e’ possibile trovare il contatore in tempo reale del numero delle prenotazioni effettuate per gli over 80. Tutte le info e le faq sul sito salutelazio.it.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità del Lazio

18 febbraio, 2021