Al via le vaccinazioni per pazienti oncologici all’Istituto Tumori Regina Elena

Coronavirus - Le somministrazioni iniziano lunedì 1 marzo - Presenti l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, il direttore generale di Ifo, Francesco Ripa di Meana, e il presidente di Foce, Francesco Cognetti

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Prendono il via lunedì le vaccinazioni ai pazienti oncologici ed ematologici presso l’istituto tumori Ifo – Regina Elena alla presenza dell’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, del direttore generale di Ifo, Francesco Ripa di Meana e del professore Francesco Cognetti presidente di Foce e direttore Oncologia medica 1 del ‘Regina Elena’.

Saranno oltre 3mila i pazienti in cura al Regina Elena, cui si aggiungeranno i pazienti del San Gallicano in cura per patologie gravi e con terapie immunosoppressive. In meno di 4 settimane si conta di completare la somministrazione alle persone individuate dai responsabili delle unità cliniche degli Ifo.

Gli Ifo si confermano, anche in questa battaglia contro la diffusione del Covid-19, centro di riferimento per i pazienti ultravulnerabili affetti dalle patologie oncologiche, ematologiche e in cura con farmaci immunosoppressivi presso gli Istituti.

“E’ un segnale importante dell’attenzione rivolta alle categorie più fragili e vulnerabili – ha spiegato l’assessore D’Amato -. Voglio ringraziare tutti gli operatori che in questi mesi sono sempre stati in prima linea per il contrasto alla pandemia e per proteggere le categorie più fragili”.

“Ringrazio tutti gli operatori per quanto stanno facendo in questa lotta contro il tempo- dichiara il direttore generale Ifo, Ripa di Meana – e a tutti coloro, ministero, regione e professionisti, che si sono impegnati per accelerare la vaccinazione ai pazienti ultravulnerabili.”

La Federazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi – Foce ha rivolto un appello alle Istituzioni nazionali per garantire la copertura vaccinale ai 400 mila pazienti oncologici e ematologici in trattamento attivo e cardiologici gravi che vivono nel nostro paese.

“Ringraziamo l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, per aver accolto la nostra richiesta – spiega Francesco Cognetti -. Conosciamo tutti i nostri pazienti e possiamo metterli in sicurezza in breve tempo, senza alcuna difficoltà organizzativa. Nel Lazio sono circa 40mila i pazienti oncologici, ematologici e cardiologici da vaccinare con priorità. Ci auguriamo che l’esempio virtuoso del Lazio venga seguito anche dalle altre regioni. È una battaglia di civiltà”.

E ancora: “Questi cittadini – aggiunge – estremamente fragili non possono aspettare, perché è dimostrato da numerosi studi scientifici l’elevato tasso di mortalità in caso di contagio, da circa il 25% per i pazienti oncologici, al 37% per gli ematologici fino al 50% per chi ha subito un trapianto cardiaco, percentuali nettamente superiori rispetto alla popolazione generale”.

La richiesta avanzata da Foce è stata sottoscritta da oltre 600 associazioni di pazienti, che operano a livello nazionale e locale. Fra le associazioni, vi sono Favo, Ail, Conacuore e Cittadinanzattiva.

Ufficio stampa Assessore Alessio D’Amato

28 febbraio, 2021