Alessandro Di Priamo nuovo presidente provinciale Fidal

Sport - Atletica - L'ex campione del mondo di maratona è stato eletto questa mattina nell'assemblea al campo scuola di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Questa mattina al campo scuola di Viterbo nel pieno rispetto delle norme anti Covid si è svolta l’assemblea elettiva per il nuovo comitato provinciale Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera.

A presiedere i lavori Fabio Martelli, presidente Fidal Lazio, la commissione verifica poteri e il comitato uscente.

E’ stato eletto come nuovo presidente provinciale Fidal Alessandro Di Priamo, atleta e tecnico At Running ex campione del mondo di maratona Master, che in un breve discorso ha sottolineato la volontà di promuovere ed espandere l’atletica leggera nella Tuscia come sport primario da svolgere all’aria aperta con un significativo ruolo sociale.

Così come indicato dalla Federazione internazionale world athletics (ex Iaaf) e dalla Fidal nazionale, quindi verrà dato spazio alle attività su pista, a quelle su strada, al cross e al trail running per avvicinare e coinvolgere un maggior numero di sportivi.

Questi i nuovi consiglieri che faranno parte del neo consiglio provinciale: Claudio Cardoni (Atletica 90 Tarquinia), Antonio Tiratterra (At Running), Giovanni Tomasicchio (Atletica Vetralla), Rodolfo Valentino (Viterbo Runners).

Di Priamo infine ha ringraziato sentitamente tutte le società rappresentate dai rispettivi presidenti, atleti assoluti e master, i giudici e i tanti appassionati di sport e atletica leggera, che lo hanno sostenuto per la sua candidatura e per questo nuovo progetto.

Andrea Belli

27 febbraio, 2021