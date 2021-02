Altri 35 parcheggi comunali al Poggino

Viterbo - Li sta acquisendo a titolo gratuito l'amministrazione - L'assessore al patrimonio Barbieri: "Ritengo che non saranno a pagamento"

Paolo Barbieri esponente del movimento Fondazione

Viterbo – (g.f.) – Altri trentacinque parcheggi comunali. Li sta acquisendo palazzo dei Priori e si trovano al Poggino, nella parte in fondo alla zona commerciale e industriale.

Acquisizione a titolo gratuito, dopo che la società consortile che li possiede è stata messa in liquidazione.

Per poter chiudere doveva cedere i beni in suo possesso e siccome un tentativo di vendita, come spiegato dall’assessore comunale al Patrimonio Paolo Barbieri, è andato a vuoto, è stato deciso di cederli all’amministrazione.

“Si tratta di 35 posti auto – ha spiegato Barbieri in terza commissione – di proprietà della società consortile, in liquidazione dal 2013 per avere concluso l’oggetto sociale. Sono spazi all’aperto, ciascuno di 13 metri quadrati, con una rendita catastale di 30,21 euro. Sono stati autorizzati nel 1993”.

Sull’acquisizione, tutti sostanzialmente d’accordo. Non comporta spese per l’amministrazione e va ad arricchire il patrimonio comunale. “Si deciderà in seguito – precisa Barbieri – se saranno a pagamento o gratuiti, ma io ritengo che visto il periodo e la posizione in cui si trovano, rimarranno gratuiti. Ma valuteremo poi.

Il Pd, con Alvaro Ricci, si è astenuto, in attesa di conoscere alcuni dettagli sull’acquisizione. Operazione positiva, purché non comporti spese (future) per il comune.

20 febbraio, 2021