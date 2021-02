Sport - Calcio - Il club: "Rescissione consensuale del contratto, grazie per quanto fatto con la nostra casacca"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Us Viterbese 1908 comunica la rescissione consensuale del contratto del calciatore Andrea De Falco.

Ad Andrea, che in maglia giallobl├╣ ha totalizzato 24 presenze indossando anche la fascia da capitano, va il migliore augurio per il futuro e un sentito ringraziamento per quanto fatto con la casacca della Viterbese.

Us Viterbese 1908

Condividi la notizia:











22 febbraio, 2021