Approfitta dell’ecobonus e smaltisci la tua vecchia stufa o caldaia

Viterbo – sponsorizzato – La D.M. srl di Viterbo, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti riciclabili urbani e industriali, propone uno dei suoi molteplici servizi, il ritiro a domicilio e smaltimento di stufe e caldaie rivolto a cittadini e professionisti

VUOI APPROFITTARE DELL’ECOBONUS E SMALTIRE LA TUA VECCHIA STUFA O CALDAIA?

PENSIAMO NOI A TUTTO: RITIRO, SMALTIMENTO E RISPETTO DELL’AMBIENTE

La D.M. srl di Viterbo è un’azienda che lavora da oltre 50 anni nel campo dei servizi ecologici e, specializzandosi nel riciclo dei materiali residui dei processi produttivi e nel recupero dei rifiuti, è divenuta l’azienda di riferimento nella provincia per le Amministrazioni Pubbliche e per le aziende.

La D.M. srl offre, inoltre, prestazioni su misura per i privati. Ed è proprio per venire incontro alle loro esigenze,che la D.M. srl mette a disposizione il servizio di ritiro e smaltimento di stufe e caldaie, utile a chi volesse approfittare dell’Ecobonus.

Ma cos’è l’Ecobonus?

Per Ecobonus si intende l’agevolazione fiscale prevista dal cosiddetto Decreto Rilancio per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica in edifici già esistenti.

Per ottenere questo incentivo occorre una precisa documentazione, ed è qui che entra in gioco la D.M. srl. Infatti, uno dei documenti fondamentali per richiedere tale agevolazione è il certificato di corretto smaltimento. Il certificato dovrà essere riconducibile al Soggetto Responsabile, ossia colui che richiede l’incentivo, dovrà riportare i dati tecnici del generatore sostituito e dovrà essere allegato al resto della documentazione da conservare per 5 anni.

Per usufruire di questo servizio basta contattarci e noi provvederemo a creare un’offerta personalizzata per ogni esigenza. Dopodiché sarà nostra cura ritirare l’impianto da sostituire presso l’indirizzo indicato e smaltirlo correttamente, rilasciando il relativo certificato.

In una società in cui l’attenzione all’ecologia è sempre maggiore, la D.M. si dimostra al passo con i tempi, grazie anche alla sua esperienza ultradecennale nel settore, e garantisce serietà e professionalità nella gestione dei rifiuti, con una particolare attenzione all’ambiente e alla sua tutela.

Contattaci e chiedici un preventivo gratuito.

Chiedere un preventivo non costa niente!

Due possibilità per contattarci:

– via mail, basta cliccare sul link dmecologia.it/preventivo-smaltimento/ e scriverci direttamente;

– telefono, chiamando il numero 0761/250581 e potrete chiedere ad un nostro operatore tutto quello di cui avete bisogno.

19 febbraio, 2021