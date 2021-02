Armi e droga in auto, 25enne in manette

Roma - Guardia di finanza - Scoperti a Tor Bella Monaca durante un controllo

Roma – Guardia di finanza: scoperto un carico di armi, munizioni e droga a Tor Bella Monaca. Giovane pusher arrestato.

“Armi e munizioni, oltre a una “centrale di spaccio” ambulante – spiegano dalla finanza – sono stati scoperti a Tor Bella Monaca dai finanzieri del comando provinciale di Roma che hanno arrestato un ragazzo di venticinque anni per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di armi e munizionamento da guerra.

I baschi verdi, nel corso del consueto pattugliamento del territorio, hanno fermato per un controllo l’auto condotta dal giovane rinvenendo, abilmente occultate nell’abitacolo, tre pistole semi-automatiche (una Beretta 98FS, una Walther e una Beretta 92 Bruni) – di cui due con matricola abrasa e la terza risultata rubata nel 2016 ad Ascoli Piceno – oltre a 220 cartucce di vario calibro, una custodia per il trasporto di un fucile d’assalto, un passamontagna, 197 dosi di marijuana e cocaina, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Le armi, tutte in ottimo stato di conservazione e pronte per l’uso, saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificarne l’eventuale impiego in azioni criminose.

L’operazione si inserisce nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti messo in atto dalla Guardia di Finanza di Roma.

27 febbraio, 2021