Tuscania - Inviata da monsignor Fumagalli una lettera alla regione contro l'esproprio e con istanza di privatizzazione

Condividi la notizia:











Tuscania – Asilo nido di Toscanella, contro l’esproprio scende in campo il vescovo.

E’ proprio per questo che monsignor Fumagalli ha inviato una lettera alla regione con oggetto “l’istanza di riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 6 del regolamento attuativo della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 – Riordino selle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (Ipab) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp)”.

Per evitare appunto l’esproprio e chiedere la privatizzazione della struttura.

Si legge nel documento a firma del vescovo: “Premesso che la natura educativo-religiosa dell’asilo di Toscanella, fondata dal sacerdote don Giuseppe Onofri ed eretta in ente morale da parte del Re d’Italia con l’approvazione dello statuto avvenuta il 29 gennaio 1905 a oggi, per la sua particolare vocazione di carattere morale e religiosa, la direzione dell’asilo, come previsto dall’art 28 dello statuto, è stata affidata ininterrottamente a un istituto di suore della congregazione di Santa Giovanna Antida Thouret con a capo una suora particolarmente abilitata nella cura degli asili d’infanzia, ed è oggi proseguita dalla parrocchia di Tuscania e due membri del consiglio direttivo sono nominati dalla Curia di Viterbo;

nel corso di oltre 100 anni di vita, l’asilo di Toscanella ha anche ampliato la propria attività con la realizzazione dell’attuale scuola infanzia “E. Pocci” realizzata su un terreno di proprietà della curia” che “successivamente è stato concesso all’Asilo di Toscanella a titolo di comodato gratuito”.

E ancora: “Anche la realizzazione del nuovo plesso dell’asilo nido, completato nel 2017 è stata possibile grazie alla curia di Viterbo” e che “perfettamente funzionante ha ottenuto nel 2019 l’accreditramento presso la regione Lazio quale asilo nido“.

Continua la missiva: “sussistono pertanto tutti i presupposti per il riconoscimento della natura giuridica privata dell’Asilo di Toscanella”.

Considerato che “Il 7 gennaio 2020, il presidente dell’Asilo di Toscanella ha presentato formale istanza di privatizzazione dell’ente; la Regione anziché avviarlo, ha disposto il commissartiamento dell’ente” e considerato anche che “I due enti, Curia e comune, che hanno da sempre gestito congiuntamente l’Asilo di Toscanella, intendono riattivare e portare a compimento il procedimento di privatizzazione dell’Ipab Asilo infantile di Toscanella”.

Quindi, il vescovo: “nell’interesse dell’asilo infantile di Toscanella che, unitamente al comune, ha per oltre 100 anni diretto attraverso la nomina dei membri del consiglio direttivo, fa istanza alla direzione regionale per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucrodell’Ipab asilo nido infantile di Toscanella, sussistendone i requisiti di legge”.

Il testo della lettera è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’amministrazione, così come il manifesto dei partiti del centrodestra con cui “denunciano – si legge nel post – l’esproprio da parte della Regione Lazio dei beni lasciati ai Tuscanesi da tanti benefattori per la gestione dell’Asilo” e sottolineano appunto: “il vescovo di Viterbo scrive alla Regione per esprimere la contrarietà di tutta la chiesa”.

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2021