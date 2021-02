Attacchi sterili e difese serrate, tra Viterbese e Vibonese è 0-0

Sport - Calcio - Serie C - Al Rocchi le due squadre, poco presenti sotto la porta avversaria, si accontentano di punto per parte

di Samuele Sansonetti

Viterbese – Vibonese 0-0 (primo tempo 0-0).

VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Urso (dal 23′ s.t. Falbo); Adopo (dal 39′ s.t. Porru), Bensaja, Salandria; Palermo; Simonelli (dal 30′ s.t. M. Menghi), Rossi.

Panchina: Bisogno, Bianchi, Mbende, Ricci, De Santis, E. Menghi, Sibilia, Zanon, Besea.

Allenatore: Roberto Taurino.

VIBONESE (4-4-2): Marson; Sciacca, Redolfi, Bachini, Ciotti; Laaribi, Ambro, Tumbarello (dal 23′ s.t. Cattaneo), Statella; Berardi (dal 28′ s.t. Parigi), Plescia.

Panchina: Mengoni, Murati, La Ragione, Falla, Leone, Di Santo, Mancino, Fomov.

Allenatore: Giorgio Roselli.

MARCATORI: nessuno.

Arbitro: Mattia Caldera di Como.

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Sergiu Petrica Filip di Torino.

Quarto ufficiale: Valentina Finzi di Foligno.

Poche emozioni e pareggio più che giusto.

Al Rocchi la Viterbese e la Vibonese si spartiscono la posta in palio: 0-0 e un punto per parte.

Bene entrambe le difese, grazie anche agli attacchi poco produttivi che hanno facilitato il lavoro delle retroguardie.

Alibi parziale, per la squadra di casa, l’assenza di quattro attaccanti (Tounkara e Murilo per squalifica, Bezziccheri e Tassi per infortunio) che porta alla conferma delle anticipazioni della vigilia col passaggio al 4-3-1-2, con Palermo trequartista a supporto di Rossi e Simonelli. Roselli, all’esordio sulla panchina rossoblù, vira sul 4-4-2 ma effettua una sola variazione rispetto all’undici dell’ultimo turno: a centrocampo c’è Ambro al posto di Murati.

Il modulo compatto degli ospiti, unito alla sterilità offensiva dei laziali, dà vita a una prima frazione contratta che si accende solo nei minuti finali con due occasioni di stampo gialloblù: un colpo di testa di Baschirotto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, parata da Marson, così come un sinistro al volo di Rossi, angolato ma debole, al 42′.

Gli attacchi non pungono nemmeno nella ripresa e per osservare la prima occasione del secondo tempo bisogna aspettare il 75′, quando la Viterbese gioca una buona azione sull’asse Falbo – Baschirotto: cross del primo, testa del secondo e deviazione di Marson in calcio d’angolo. Troppo poco per sperare nella vittoria, e il match si incammina lentamente e senza ulteriori lampi verso lo 0-0 finale.

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 21 febbraio

Palermo – Catanzaro 1-2

Catania – Bari 1-1

Monopoli – Cavese 1-0

Paganese – Turris 2-0

Viterbese – Vibonese 0-0

Foggia – Ternana 0-0

Juve Stabia – Teramo 0-2

Potenza – V. Francavilla

Casertana – Avellino

Riposa: Bisceglie

Serie C – girone C

classifica (in aggiornamento)

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 59 23 18 5 0 61:16 45 Avellino 47 24 14 5 5 39:21 18 Bari 45 23 13 6 4 39:19 20 Catanzaro 41 24 11 8 5 29:24 5 Catania 37 22 11 6 5 29:26 3 Foggia 36 24 10 6 8 27:27 0 Teramo 34 24 8 10 6 25:23 2 Palermo 33 25 8 9 8 27:26 1 Juve Stabia 33 24 9 6 9 25:26 -1 Casertana 33 23 10 3 10 30:36 -6 V. Francavilla 29 24 7 8 9 27:30 -3 Viterbese 28 24 7 7 10 24:28 -4 Turris 28 24 6 10 8 28:36 -8 Monopoli 24 23 6 6 11 26:34 -8 Vibonese 22 23 4 10 9 24:28 -4 Potenza 20 23 5 5 13 21:33 -12 Bisceglie 20 24 4 8 12 21:36 -15 Paganese 19 23 4 7 12 18:34 -16 Cavese 16 24 3 7 14 17:34 -17

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli, Federico Baschirotto, Murilo

1 gol: Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

21 febbraio, 2021