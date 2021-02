Attacco in Congo, in serata il rientro delle salme in Italia

Goma - Mercoledì l’autopsia sui corpi dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci

Goma – È atteso per questa sera l’arrivo all’aeroporto di Ciampino di Roma, il volo speciale che riporterà in Italia le salme dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi ieri mattina in un attacco a Goma, in Congo. A perdere la vita assieme a loro anche l’autista del convoglio dell’Onu sul quale stavano viaggiando. Si chiamava Mustapha Milambo.

Luca Attanasio

Secondo quanto si è appreso, mercoledì saranno effettuate al Policlinico Agostino Gemelli le autopsie.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo su quanto accaduto. Gli inquirenti procedono per il reato di sequestro con finalità di terrorismo.

Sembrerebbe che Attanasio sia morto in ospedale in seguito alle ferite riportate per dei colpi di arma da fuoco. L’attacco ha avuto luogo nella città di Goma intorno alle 10.15. Secondo quanto riportano i rangers del parco nazionale dei Virunga, l’attacco al convoglio farebbe parte di un tentativo di rapimento del diplomatico.

Il convoglio Onu colpito nell’attacco

23 febbraio, 2021