Auto prende fuoco, evacuata una palazzina

Ronciglione - Le fiamme hanno divorato il piano terra e lambito quelli superiori - 14 persone in strada - Paura per una bombola Gpl

Ronciglione – Auto prende fuoco, evacuata palazzina.

L’incendio, secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, sarebbe partito dall’impianto elettrico di un’autofficina, al piano terra di uno stabile in via Vasiano 20, nei pressi del cimitero di Ronciglione.

L’allarme è scattato poco prima delle 23. Le fiamme si sono subito propagate a una macchina parcheggiata nelle vicinanze, distruggendola per poi diffondersi anche ad altri veicoli.

Paura per la presenza di una bombola Gpl: i vigili del fuoco l’hanno subito messa in sicurezza per evitare un’esplosione.

Le fiamme sarebbero arrivate a intaccare parzialmente anche i tre piani superiori della palazzina, ma, per quelle che sono le informazioni attuali, non al punto da comprometterne la stabilità o causare gravi danni.

Quattordici persone, residenti nello stabile, sono state evacuate, ma solo per il tempo necessario a spegnere l’incendio. Subito dopo hanno potuto rientrare nei loro appartamenti.

Nel giro di un’ora i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. In azione due squadre da Viterbo e Civita Castellana, con un mezzo pesante e un’autobotte.

Dalla macchina da cui l’incendio è partito si è sprigionato molto fumo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza del 118 per soccorrere persone intossicate, ma pare che nessuno abbia avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari.

28 febbraio, 2021