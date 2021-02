Montefiascone - Intervento dei carabinieri sulla Umbro Casentinese - FOTO

Condividi la notizia:











Montefiascone – L’incidente sulla Umbro Casentinese

Montefiascone – Auto sbanda e si schianta contro il guard rail.

L’incidente stradale è avvenuto ieri sera intorno alle 21,30 sulla Umbro Casentinese vicino all’incrocio con via Cannelle a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento un’Audi A3 ha sbandato e poi si è scontrata con il guard rail al lato della strada.

Montefiascone – L’incidente sulla Umbro Casentinese

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montefiascone che hanno gestito la viabilità a causa del mezzo sulla carreggiata.

Soltanto tanto paura per la donna che era alla guida dell’auto che è uscita fortunatamente illesa dallo scontro.

Montefiascone – L’incidente sulla Umbro Casentinese

Condividi la notizia:











23 febbraio, 2021