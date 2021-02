Auto fuori strada, un ferito grave

Roma - Temporaneamente chiusa la Casilina

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La strada statale 6 Via Casilina è temporaneamente chiusa al traffico al chilometro 22 in località Laghetto, in provincia di Roma, a causa di un incidente autonomo.

Un veicolo è fuoriuscito di strada e una persona è rimasta gravemente ferita.

Sul posto è presente l’eliambulanza per il soccorso.

Anas, società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, ricorda che quando guidi, guida e basta.

No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri. Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store.

Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

27 febbraio, 2021