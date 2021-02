Boom di positivi tra i minori, il più piccolo non ha nemmeno un anno

Coronavirus - Altre classi in quarantena nella Tuscia, dove continua l'incremento dei contagi - A Monterosi più di 40 casi in pochi giorni nonostante la chiusura delle scuole - Ieri nessun morto nell'alto Lazio

Viterbo – Coronavirus, a Monterosi cinque positivi ogni mille abitanti. Negli ultimi giorni l’incremento dei contagi è stato notevole: 42 casi dal 12 febbraio, giorno in cui il sindaco Sandro Giglietti ha chiuso le elementari. Al tampone sono risultati positivi tre insegnanti e da lì le infezioni si sono propagate, tant’è che due giorni dopo sono state chiuse tutte le scuole. Fino a fine mese, insieme alla piscina comunale e al centro diurno.

Ieri in paese sono stati registrati altri sette casi, due dei quali riguardano minori. Inevitabilmente c’è apprensione, ma dalla Asl ribadiscono che non c’è alcuna evidenza circa la diffusione della variante del virus. A Monterosi, come nel resto nella provincia.

La sanificazione di una scuola

L’incremento degli attualmente positivi, saliti a 719, riguarda tutta la Tuscia. Nelle scorse 24 ore sono stati accertati altri 47 contagi, a fronte di 31 guarigioni. La maggior parte delle infezioni, oltre che a Monterosi, a Viterbo e Vetralla (7) e a Montefiascone (5). Tre invece a Bolsena, una delle quali riguarda “una bambina – puntualizza il sindaco Paolo Dottarelli – in età scolare residente in città ma frequentante un istituto fuori”.

Minori positivi anche a Castel Sant’Elia (prima elementare in quarantena fino al 4 marzo) e a Fabrica di Roma. Per quest’ultimo comune si tratta di un bambino di tre anni che frequenta la materna: ieri la scuola è rimasta chiusa e sanificata e per due classi è scattata la quarantena. “C’è modo di sapere se si tratta di variante inglese? Purtroppo ancora no”, commenta il sindaco Mario Scarnati.

In tutta la provincia è stato notevole il numero dei minori contagiati ieri: 12. Il più piccolo non ha neppure un anno, mentre il più grande è un 16enne.

Nessun morto nelle ultime 24 ore. Tra gli ospedali di Belcolle e Montefiascone sono ricoverati 91 pazienti che hanno contratto il virus: quattro in terapia intensiva, 33 a malattie infettive, 43 nel reparto di medicina Covid e undici in quello della medicina riabilitativa Covid. Dall’inizio della pandemia nella Tuscia sono stati registrati 11mila 429 casi e 10mila 350 negativizzazioni, 361 le vittime.

Alto Lazio

Ieri nessun morto in tutto l’alto Lazio. Tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina, la Asl Roma 4 ha accertato 36 casi e 58 guariti. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, ha registrato 27 positivi e 16 negativizzati: gli attualmente infetti sono 592. “Le 27 positività formalizzate nel bollettino – precisa la Asl di Rieti – si riferiscono a ulteriori tamponi eseguiti nella giornata di sabato 20 febbraio. Nessun caso è stato formalizzato ieri”.

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 11429 (3068 a Viterbo; 8361 in provincia)

Attualmente positivi: 719

Guariti: 10350

Morti: 360 + 1

Ricoverati: 91 (4 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16620

Comuni con positivi

+Viterbo: 3068 casi (94 morti e 2857 guariti)

+Civita Castellana: 851 casi (20 morti e 754 guariti)

+Montefiascone: 622 casi (34 morti e 521 guariti)

+Vetralla: 462 casi (6 morti e 427 guariti)

+Nepi: 407 casi (16 morti e 367 guariti)

Tarquinia: 355 casi (8 morti e 335 guariti)

+Tuscania: 327 casi (11 morti e 307 guariti)

+Fabrica di Roma: 311 casi (4 morti e 289 guariti)

+Orte: 283 casi (9 morti e 234 guariti)

+Vitorchiano: 262 casi (1 morto e 249 guariti)

+Ronciglione: 251 casi (13 morti e 217 guariti)

Bagnoregio: 246 casi (5 morti e 228 guariti)

+Bassano Romano: 227 casi (13 morti e 201 guariti)

Soriano nel Cimino: 189 casi (11 morti e 176 guariti)

+Monterosi: 163 casi (2 morti e 109 guariti)

+Sutri: 159 casi (5 morti e 121 guariti)

+Castel Sant’Elia: 140 casi (3 morti e 121 guariti)

+Acquapendente: 137 casi (8 morti e 124 guariti)

+Vignanello: 123 casi (5 morti e 108 guariti)

+Corchiano: 117 casi (3 morti e 105 guariti)

Valentano: 114 casi (6 morti e 106 guariti)

Celleno: 113 casi (11 morti e 98 guariti)

Montalto di Castro: 111 casi (4 morti e 100 guariti)

+Caprarola: 110 casi (3 morti e 82 guariti)

Canino: 106 casi (1 morto e 97 guariti)

+Canepina: 105 casi (1 morto e 101 guariti)

+Ischia di Castro: 104 casi (4 morti e 86 guariti)

Vasanello: 98 casi (2 morti e 89 guariti)

Oriolo Romano: 87 casi (1 morto e 85 guariti)

Blera: 83 casi (4 morti e 69 guariti)

Bomarzo: 83 casi (6 morti e 73 guariti)

Capodimonte: 82 casi (80 guariti)

+Bolsena: 76 casi (6 morti e 60 guariti)

Piansano: 71 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 65 guariti)

Carbognano: 69 casi (61 guariti)

+Vallerano: 69 casi (1 morto e 67 guariti)

+San Lorenzo Nuovo: 66 casi (3 morti e 61 guariti)

Monte Romano: 65 casi (1 morto e 63 guariti)

Gallese: 56 casi (51 guariti)

Faleria: 53 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 45 casi (43 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

+Calcata: 41 casi (37 guariti)

Vejano: 38 casi (1 morto e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 30 guariti)

Graffignano: 29 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (23 guariti)

Civitella d’Agliano: 19 casi (1 morto e 17 guariti)

Comuni Covid-free

+Capranica: 231 casi (3 morti e 228 guariti)

Marta: 131 casi (131 guariti)

Grotte di Castro: 113 casi (3 morti e 110 guariti)

Villa San Giovanni: 40 casi (2 morti e 38 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Proceno: 9 casi (9 guariti)

Tessennano: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

23 febbraio, 2021