“A Brescia siamo di fronte alla terza ondata”

Covid - Guido Bertolaso, consulente per l’attuazione del piano vaccinale in Lombardia: “Siamo in una guerriglia”

Brescia – “A Brescia evidentemente ci troviamo di fronte alla terza ondata”. Con queste parole Guido Bertolaso, nominato consulente per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccinale in Lombardia a inizio febbraio, ha parlato rivolgendosi al consiglio regionale lombardo.

“La provincia di Brescia – ha aggiunto l’ex capo della protezione civile – ha un’incidenza, ovvero un numero di nuovi casi, doppia rispetto al resto delle province lombarde. Allo stato attuale, la situazione è sotto controllo e gestibile rispetto all’autunno passato, in tutto il territorio regionale, tranne in provincia di Brescia, dove siamo di fronte alla terza ondata della pandemia. Uno stato che va aggredito immediatamente”.

“Siamo in una guerriglia e i vaccini sono le nostre pallottole – ha detto Guido Bertolaso -: dobbiamo adottare un approccio per aggredire il virus. Siccome questa è una guerra si adotta una strategia di guerra. Andremo a vaccinare i territori più colpiti per fare in modo che i numeri dei ricoveri crollino o si abbassino e per ridurre la trasmissione: l’obiettivo è la riduzione del danno”.

23 febbraio, 2021