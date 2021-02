Cambio al vertice del sindacato Cisl bancari, eletto Alessandro Scorsini

Viterbo - Con lui nella segreteria della First ci saranno Daniela Bocci e Angelo Badini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolto in via telematica il consiglio generale della First Cisl di Viterbo alla presenza della segretaria generale regionale Maria Veltri e Dina Signoriello segretaria generale della First Roma e del Segretario Generale della Ust Cisl di Viterbo Fortunato Mannino per eleggere il nuovo gruppo dirigente.

È stato eletto segretario generale Alessandro Scorsini che sostituisce Marcello Siani.

Alessandro Scorsini (First Cisl, bancari)

Il neosegretario nel suo intervento ha confermato la linea che la First sta portando avanti sul territorio e ha voluto in segreteria Daniela Bocci e Angelo Badini.

Ad Alessandro Scorsini e alla sua segreteria i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la Cisl di Viterbo.

Fortunato Mannino

Segretario generale Cisl Viterbo

18 febbraio, 2021