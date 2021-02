Camera di commercio, per i pagamenti c’è il sistema PagoPa

Viterbo - Dal 28 febbraio non è più possibile effettuarli con bonifico bancario e bollettino di c/c postale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Pagamenti con bonifici bancari e bollettini di c/c postale non saranno più ammessi alla Camera di commercio di Viterbo.

A partire dal 28 febbraio i diritti di segreteria, tributi, servizi e prestazioni fornite dall’ente camerale dovranno essere pagati attraverso il sistema PagoPa, in attuazione dell’art.5 del Cad (Codice dell’amministrazione digitale) e del d.l. 179/2012.

Rimane comunque inalterata la possibilità di pagamento, per i servizi che lo prevedono, tramite i modelli F23 e F24 e agli sportelli degli uffici camerali attraverso PagoBancomat, carta di credito, Postamat e contanti.

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti, i pagamenti verso la pubblica amministrazione in modalità standardizzata.

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o su applicazioni mobili degli enti o attraverso i canali sia fisici sia online di banche e altri prestatori di servizi di pagamento, come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli Atm, i punti vendita Sisal, Banca 5, Lottomatica e presso gli uffici postali.

Camera di Commercio di Viterbo

28 febbraio, 2021