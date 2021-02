Il cammino vincente della Viterbese si ferma a Bisceglie, dopo tre successi arriva un ko

Sport - Calcio - Serie C - Un errore in marcatura di Markic condanna i gialloblù, sconfitti 1-0 dalla formazione pugliese che non vinceva dal 23 dicembre

di Samuele Sansonetti

Bisceglie – Viterbese 1-0 (primo tempo 0-0).

BISCEGLIE (3-4-1-2): Spurio; De Marino, Altobello, Vona; Tazza (dal 32′ s.t. Priola), Romizi, Cittadino, Giron; Mansour (dal 32′ s.t. Maimone); Cecconi (dal 15′ s.t. Musso), Rocco.

Panchina: Loliva, Zagaria, Makota, Ferrante, Gilli, Casella, Sartore, Bassano, Pedrini.

Allenatore: Aldo Papagni.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Urso, Markic, Camilleri, Baschirotto; Palermo (dal 43′ s.t. Mbende), Bensaja (dal 37′ s.t. Sibilia), Adopo (dal 37′ s.t. Salandria); Simonelli, Tounkara (dal 22′ s.t. Rossi), Murilo.

Panchina: Bisogno, Bianchi, Mbende, Ricci, E. Menghi, Zanon, M. Menghi, Porru.

Allenatore: Roberto Taurino.

MARCATORI: 28′ s.t. Musso (B).

Arbitro: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia.

Assistenti: Andrea Nasti di Napoli e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata.

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Dopo tre successi di fila arriva una sconfitta.

Il cammino vincente della Viterbese si interrompe sul campo del Bisceglie, che porta a casa i tre punti del turno infrasettimanale grazie all’1-0 del Ventura.

Messa bene in campo ma forse meno reattiva del solito, la squadra di Taurino gioca una gara attenta ma si arrende alla rete di Musso, lo stesso attaccante che sempre da subentrato ha regalato ai pugliesi l’ultima vittoria in campionato, arrivata il 23 dicembre contro il Teramo. A pesare sulla rete un errore in marcatura di Markic.

Per cercare il primo successo della sua gestione Papagni cambia mezza squadra: rispetto alla sconfitta di Palermo fuori Bassano e Priola in difesa, Maimone e Pedrini a centrocampo e Sartore in attacco per fare spazio a De Marino, Vona, Cecconi, Romizi e Mansour. Il modulo del Bisceglie è il 3-4-1-2 mentre la Viterbese si affida al solito 4-3-3 con i due rientri importanti di Urso e Palermo, ristabiliti dai guai fisici, che prendono il posto di Bianchi e Salandria.

Il primo tempo scorre via veloce ma senza particolari sussulti. Leggermente meglio gli ospiti, ma il primo squillo è nerazzurro con il colpo di testa di Altobello che al 27′, sugli sviluppi di un corner, spedisce la palla a lato. Nell’azione successiva, sempre su angolo, la Viterbese pareggia il conto delle occasioni Markic, che si fionda su un pallone vagante a centro area ma viene bloccato da un difensore avversario al momento del tiro. Meglio le difese, dunque. Con Mansour, Cecconi e Rocco da una parte e Simonelli, Tounkara e Murilo dall’altra che rimangono a secco di palle giocabili per tutti i primi 45 minuti.

A inizio ripresa la Viterbese spinge di più e al 55′ spreca un’occasionissima per passare in vantaggio: l’azione parte da Tounkara, che si inserisce in area tra due difensori e libera al tiro Simonelli, che a tu per tu con Spurio colpisce il palo pieno. Il Bisceglie risponde al 66′ con un’azione sull’asse Cittdino – Rocco: il centrocampista serve il compagno con un buon assist ma la conclusione dal limite dell’attaccante è potente e poco precisa. Al 70′ il numero 8 nerazzurro si mette in proprio e sfiora il vantaggio con un piazzato che finisce alto. A certificare il buon momento dei pugliesi è Musso, entrato al posto di Cecconi, che al 73′ approfitta di una marcatura errata di Markic peer siglare il gol dell’1-0, spedendo in rete un cross rasoterra di Tazza. All’83’ Bisceglie vicino addirittura al raddoppio, con la rovesciata del neoentrato Priola che si stampa sulla traversa. All’87’ il protagonista diventa Spurio, che grazie a due interventi consecutivi su Rossi evita il pareggio in extremis ai laziali. Domenica, al Rocchi contro la Vibonese, assenti Murilo (che verrà squalificato dal giudice sportivo) e Tounkara (espulso dalla panchina per proteste).

Serie C – girone C

25esima giornata

domenica 14 febbraio

Cavese – Juve Stabia 1-2 (martedì)

Ternana – Catania 5-1

V. Francavilla – Paganese 0-0

Turris – Palermo 1-2

Teramo – Potenza 1-3

Bisceglie – Viterbese 1-0

Catanzaro – Casertana

Bari – Monopoli

Avellino – Foggia

Riposa: Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 59 23 18 5 0 61:16 45 Avellino 44 23 13 5 5 35:21 14 Bari 42 22 12 6 4 38:19 19 Catanzaro 38 22 10 8 4 27:20 7 Catania 37 22 11 6 5 29:26 3 Foggia 36 23 10 6 7 27:23 4 Teramo 34 24 8 10 6 25:23 2 Palermo 33 24 8 9 7 26:24 2 Juve Stabia 33 23 9 6 9 25:26 -1 Casertana 30 22 9 3 10 27:36 -9 V. Francavilla 29 24 7 8 9 27:30 -3 Viterbese 28 24 7 7 10 24:28 -4 Turris 28 24 6 10 8 28:36 -8 Monopoli 24 22 6 6 10 26:33 -7 Vibonese 22 23 4 10 9 24:28 -4 Potenza 20 23 5 5 13 21:33 -12 Bisceglie 20 24 4 8 12 21:36 -15 Paganese 19 23 4 7 12 18:34 -16 Cavese 16 23 3 7 13 16:32 -16

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli, Federico Baschirotto, Murilo

1 gol: Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

17 febbraio, 2021