“Cane trascinato con l’auto e ucciso, servono pene più severe per chi maltratta gli animali”

Viterbo - L'appello della Lav dopo i fatti successi a Montefiascone

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Abbiamo appreso la notizia, tremenda, relativa all’ennesima violenza su un animale indifeso, avvenuta questa volta nella nostra provincia, a Montefiascone: un pastore avrebbe legato un cane di grossa taglia alla propria autovettura trascinandolo fino alla morte.

Qualcuno ha visto il folle gesto e ha prontamente avvisato le forze dell’ordine, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’animale e denunciare l’uomo per uccisione di animale.

La cosa ci lascia sgomenti e senza parole. Condanniamo questo atto di inaudita crudeltà, ribadendo la nostra richiesta di pene più severe ed efficaci contro chi maltratta gli animali.

Maltrattare e uccidere animali è un reato. Lav chiede una modifica della legge 189/2004 (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”) per inasprire le pene verso chi commetti reati contro gli animali e renderla più efficace.

Per aiutarci ad ottenere questo risultato è possibile aderire alla campagna #MiSalviChiPuò: “Diciamo basta ai maltrattamenti sugli animali”.

Con la tua firma puoi fare davvero la differenza: amarefabene.lav.it/#firma_ora. Firma qui la petizione indirizzata a Governo e Parlamento e aiutaci a fare pressione per ottenere una nuova Legge contro i maltrattamenti.

Ogni giorno moltissimi animali sono vittime della violenza dell’uomo e Lav quotidianamente, in tutta Italia ed anche in provincia di Viterbo, combatte perché animali che vengono maltrattati o abbandonati ricevano una nuova vita fatta di amore e attenzioni finora mancati.

Lav Viterbo

19 febbraio, 2021