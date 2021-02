“Capolinea ‘Riello’ chiuso la domenica, depositata un’interrogazione”

Lazio - Dal consigliere Porrello (M5s) all'assessore Alessandri per informarlo e chiedere notizie certe su quello che la Regione intende fare per superare le criticità che affliggono i viaggiatori di Viterbo e provincia

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Il capolinea ‘Riello’ di Viterbo, gestito da Cotral, da più di un anno rimane chiuso la domenica nonostante nel corso della giornata siano previste più di venti corse, una decisione che lascia i viaggiatori in attesa alle intemperie e senza la possibilità di usufruire dei servizi igienici.

Nei giorni feriali la struttura è aperta al pubblico ma, come scritto in un cartello, non vengono date informazioni da parte del personale, anzi si rimanda ad un call center telefonico.

È già di per se incredibile che un capoluogo di provincia non abbia una stazione pullman aperta la domenica, lo è ancor di meno che un cittadino debba telefonare per avere un’informazione che può essere data in tutta sicurezza attraverso il vetro già presente allo sportello.

Su input dei cittadini ormai esausti, ho quindi inoltrato un’interrogazione all’assessore Alessandri per informarlo, qualora fosse necessario, su queste criticità chiedendo notizie certe su quello che la Regione Lazio intende fare per superare le criticità che affliggono i viaggiatori di Viterbo e provincia.

Devid Porrello

Consigliere M5S e vicepresidente del Consiglio regionale

22 febbraio, 2021