C’è la Vibonese, la Viterbese in emergenza vuole tornare a far punti

Sport - Calcio - Serie C - Tante assenze in attacco, oggi al Rocchi, per Taurino - Senza Murilo e Tounkara e con Bezziccheri e Tassi non al meglio, il tecnico leccese pensa al 4-3-1-2 - Fischio d'inizio alle 15

di Samuele Sansonetti

Sport – Calcio – Viterbese – L’esultanza di Federico Baschirotto

Viterbo – Attacco spuntato e voglia di rivalsa dopo il ko di Bisceglie contro una crisi infinita che va avanti da due mesi e mezzo.

Gli ingredienti di Viterbese – Vibonese promettono un match complesso, tra due squadre che si devono salvare e per forza di cose hanno bisogno di punti, specialmente contro una rivale nella lotta agli spareggi per non finire in serie D.

Attacco spuntato e voglia di rivalsa li porta la squadra di casa. Senza Murilo e Tounkara, squalificati per una e quattro giornate, più Bezziccheri e Tassi convocati ma non al meglio, Taurino ha a disposizione due punte e un esterno: Rossi, Menghi e Simonelli. Per riscattare la sconfitta bruciante dell’ultimo turno infrasettimanale il tecnico leccese potrebbe dunque cambiare leggermente l’assetto, magari con un 4-3-1-2 con Palermo avanzato nel ruolo di trequartista.

La crisi infinita appartiene invece alla Vibonese. A secco di vittorie da due mesi e mezzo (l’ultima è arrivata il 2 dicembre sul campo della Casertana), la società calabrese ha affidato la guida tecnica a Roselli, vecchia conoscenza gialloblù che fa oggi il suo esordio in rossoblù. In dote c’è una squadra reduce da sei pareggi e cinque sconfitte, quattro delle quali arrivare negli ultimi quattro impegni. La situazione non è delle migliori ma l’avvicendamento in panchina potrebbe garantire una scossa mentale che la Viterbese vuole scongiurare.

Fischio d’inizio alle 15 sotto la direzione di Mattia Caldera di Como. Assistenti Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Sergiu Petrica Filip di Torino, quarto ufficiale Valentina Finzi di Foligno. All’andata, giocata al Razza il 25 ottobre, finì 2-2: vantaggio ospite di Rossi, pareggio di Statella, 1-2 di Tounkara e altro pareggio di Plescia.

Samuele Sansonetti

Viterbese – Vibonese

probabili formazioni

VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Urso; Adopo, Bensaja, Salandria; Palermo; Simonelli, Rossi.

Panchina: Bisogno, Bianchi, Mbende, Bezziccheri, Ricci, De Santis, E. Menghi, Falbo, Sibilia, Zanon, M. Menghi, Besea, Tassi, Porru.

Allenatore: Roberto Taurino.

VIBONESE (4-3-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Bachini, Ciotti; Murati, Laaribi, Tumbarello; Berardi, Plescia, Statella.

Panchina: Mengoni, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Parigi, Riga, Mancino, Fomov, Cattaneo.

Allenatore: Giorgio Roselli.

Arbitro: Mattia Caldera di Como.

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Sergiu Petrica Filip di Torino.

Quarto ufficiale: Valentina Finzi di Foligno.

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 21 febbraio

Palermo – Catanzaro

Catania – Bari

Monopoli – Cavese

Paganese – Turris

Viterbese – Vibonese

Foggia – Ternana

Juve Stabia – Teramo

Potenza – V. Francavilla

Casertana – Avellino

Riposa: Bisceglie

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 59 23 18 5 0 61:16 45 Avellino 47 24 14 5 5 39:21 18 Bari 45 23 13 6 4 39:19 20 Catanzaro 38 23 10 8 5 27:23 4 Catania 37 22 11 6 5 29:26 3 Foggia 36 24 10 6 8 27:27 0 Teramo 34 24 8 10 6 25:23 2 Palermo 33 24 8 9 7 26:24 2 Juve Stabia 33 24 9 6 9 25:26 -1 Casertana 33 23 10 3 10 30:36 -6 V. Francavilla 29 24 7 8 9 27:30 -3 Viterbese 28 24 7 7 10 24:28 -4 Turris 28 24 6 10 8 28:36 -8 Monopoli 24 23 6 6 11 26:34 -8 Vibonese 22 23 4 10 9 24:28 -4 Potenza 20 23 5 5 13 21:33 -12 Bisceglie 20 24 4 8 12 21:36 -15 Paganese 19 23 4 7 12 18:34 -16 Cavese 16 24 3 7 14 17:34 -17

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli, Federico Baschirotto, Murilo

1 gol: Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

21 febbraio, 2021