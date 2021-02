Montefiascone - Intervento di carabinieri e 118 - Nell'urto, distrutto il lunotto posteriore della vettura

Montefiascone – Ciclista tampona auto, ferito.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30 sulla Cassia vicino all’incrocio con via Cardinal Salotti a Montefiascone.

Per cause in corso d’ accertamento un ciclista ha tamponato una macchina rimanendo ferito.

Nell’urto il lunotto posteriore dell’auto è andato distrutto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai sanitari del 118.

Il ciclista è stata portato al pronto soccorso da un’ambulanza ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente.

I militari hanno provveduto a gestire la viabilità e ad effettuare i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

20 febbraio, 2021