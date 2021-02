“Cittadinanza onoraria a Scuola Allievi Sottufficiali Esercito, prestigioso riconoscimento”

Viterbo - Il presidente Nazionale Unsi Congedi, soddisfatto, ringrazia Marini (FI) per averla proposta

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “L’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani accoglie con grande soddisfazione la notizia della decisione di concedere alla Scuola Allievi Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo questo prestigioso riconoscimento”.

Così il presidente Nazionale Unsi Roberto Congedi, commenta la notizia, ringraziando Giulio Marini per aver proposto in consiglio comunale il riconoscimento ed aver da sempre dimostrato vicinanza alla Scuola militare di Viterbo considerandola, come lui stesso afferma, “Istituzione cardine della realtà cittadina”.

Tale riconoscimento coincide con l’apertura a Viterbo, proprio in questi giorni, della sede della Presidenza dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani.

Unione Nazionale Sottufficiali Italiani

20 febbraio, 2021