Claudio Bisio: “Sono positivo al Covid”

Coronavirus - Con una storia su Facebook l'attore fa sapere che sta bene

Condividi la notizia:











Milano – Claudio Bisio: “Da qualche giorno sono positivo al Covid”- È lo stesso attore a spiegare d’avere contratto il virus e a rassicurare sullo stato di salute.

Via social, un video per spiegare: “Sono ancora a casa in quarantena, ma una cosa la voglio dire: sono positivo al Covid. Niente di grave, spero, sto bene. Ho solo un po’ di tosse fastidiosa ogni tanto, un po’ di voce abbassata, ma sto lottando”.

L’artista avrebbe dovuto essere a Roma, alla presentazione di una serie televisiva, ma non potrà esserci.

Condividi la notizia:











19 febbraio, 2021