Palermo - Guardia di finanza - Scattano le procedure di revoca e recupero somme

Palermo – Condannati per mafia, percepivano il reddito di cittadinanza. Sono 145 i casi scoperti dalla guardia di finanza a Palermo.

Hanno precedenti per condanne per mafia. Percepivano il reddito di cittadinanza ma non ne avevano diritto.

Sono partite le denunce per dichiarazioni mendaci per ottenere il sostegno economico, mentre รจ stata avviata la procedura per revocare il sussidio e recuperare le somme erogate.

20 febbraio, 2021