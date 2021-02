Consiglio provinciale, domani la seduta straordinaria

Viterbo - Tra i punti all'ordine del giorno "comunicazioni del presidente" Nocchi e interventi urgenti contro l'erosione costiera

Viterbo – Consiglio provinciale, domani mattina alle 10 la prima convocazione della seduta straordinaria.

Sette i punti elencati all’ordine del giorno nella lettera inviata dal presidente Pietro Nocchi ai consiglieri, tra i quali “comunicazioni” dello stesso presidente, approvazione del nuovo regolamento del consiglio provinciale, interventi urgenti per la messa in sicurezza della costa dall’erosione e approvazione della proposta di creazione del parco archeologico di Barbarano Romano.

La convocazione della seduta straordinaria del consiglio provinciale

Si comunica alle signorie loro che il consiglio provinciale è convocato in sessioni straordinarie nella sala del Consiglio di palazzo Gentili, sita in Via Saffi n. 49 nel giorno e orari come

di seguito indicato:

Prima seduta:

il giorno 1 marzo 2021 alle ore 10 (I Convocazione Straordinaria);

il giorno 2 marzo 2021 alle ore 11 (Il Convocazione Straordinaria in caso dì seduta deserta)

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;

2. Approvazione verbali seduta precedente;

3. Approvazione nuovo regolamento del consiglio provinciale:

4. Proposta regolamento dell’assemblea dei sindaci;

5. Mozione relativa all’erosione costiera – interventi urgenti per mettere in sicurezza la costa;

6. Avallo della proposta di iniziativa di realizzazione del parco archeologico di Barbarano Romano.

Si precisa che, ove occorra, potrà garantirsi la presenza dei signori Consiglieri anche attraverso sistema in videoconferenza.

Ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del vigente regolamento del consiglio provinciale, si rammenta che le proposte all’esame del consiglio almeno 24 ore prima della riunione saranno depositate nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminate.

Pietro Nocchi

Presidente della provincia di Viterbo

28 febbraio, 2021