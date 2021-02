Coronavirus, 13mila 452 nuovi casi e 232 morti

Ministero della Salute - Il tasso di positività risale al 5,3%

Roma – Sono 13mila 452 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri erano stati 14mila 931). Sale così a 2milioni 809mila 246 il numero delle persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. Va specificato che la regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 2 casi, in quanto giudicati non casi Covid-19.

I decessi delle ultime 24 ore sono 232 (ieri erano 251), per un totale di 95mila 718 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono in totale 2milioni 324mila 633.

Sono 8mila 946 i negativizzati di oggi. Gli attuali positivi, ossia i soggetti che hanno il virus, sono in tutto 388mila 895, pari a + 4mila 272 rispetto a ieri.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 250mila 986, ovvero 55mila 092 in meno rispetto a ieri quando erano stati 306mila 078.

Il tasso di positività è al 5,3% (l’approssimazione di 5,359%). Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di cinque sono risultati positivi. Ieri era 4,9%.

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +79, per un totale di 17mila 804 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +31, portando il totale dei malati più gravi a 2mila 094.

