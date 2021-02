Salute - Ieri quattro morti nell'alto Lazio - Via ai grandi centri di vaccinazione a Tarquinia e Civita Castellana e alle prenotazioni per chi lavora nel mondo dell'istruzione

Viterbo – Coronavirus, chiuse altre due scuole. Questa volta a Bassano Romano, dove da ieri sono a casa i bambini della materna e delle elementari. L’ordinanza del sindaco Emanuele Maggi è stata firmata “a scopo precauzionale e per permettere una sanificazione dei locali a seguito di un caso di positività riscontrato all’interno del corpo docenti”. Da oggi didattica a distanza per gli alunni della primaria mentre il ritorno in classe è previsto per lunedì, anche per i piccoli dell’asilo.

Contagi

Ieri la Asl di Viterbo ha accertato altri 43 positivi: tre sono stati ricoverati e due sono bambini di 10 anni. La maggior parte dei casi (5) a Monterosi, dove le scuole sono chiuse da lunedì, e a Caprarola. I contagiati di quest’ultimo comune avrebbero collegamenti con quelli di Carbognano (4), dove sono risultate infette due famiglie. Quattro positivi anche a Viterbo e tre a Montefiascone: qui delle classi sono in quarantena.

Nella Tuscia salgono a 351 i morti, dopo il decesso di una 85enne di Sutri, e a 10mila 196 i guariti (+62, di cui 20 nel capoluogo). Cento i ricoverati, di cui quattro in terapia intensiva. I positivi (11mila 233 da inizio pandemia) attualmente sono sotto quota settecento: 687.

Alto Lazio

Nel resto dell’alto Lazio, tre vittime anche tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ha inoltre accertato 32 casi e 36 guariti, mentre quella di Rieti ha registrato 34 positivi e 35 negativizzati. Qui gli attualmente infetti sono 619.

Vaccini

Da questa mattina sono operativi i grandi centri di vaccinazione di Tarquinia e Civita Castellana, che affiancheranno quello di Viterbo. Qui ricevono il siero gli appartenenti alle forze dell’ordine under 55: 1092 agenti e militari che, con un ritmo di circa 250 dosi al giorno, dovrebbero essere vaccinati entro domenica.

Da oggi chi lavora nelle scuole, nelle università e nei servizi per l’infanzia può prenotare la propria dose. Si seguirà un calendario suddiviso per fasce d’età: dal 18 febbraio chi ha tra i 45 e i 55 anni, dal 22 chi ha tra i 35 e i 44 anni e dal 26 ghli under 34. Le somministrazioni, invece, sono in programma da lunedì sempre nelle sedi di Viterbo, Tarquinia e Civita Castellana.

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 11233 (3039 a Viterbo; 8194 in provincia)

Attualmente positivi: 687

Guariti: 10196

Morti: 350 + 1

Ricoverati: 100 (4 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16393

Comuni con positivi

Viterbo: 3039 casi (92 morti e 2816 guariti)

Civita Castellana: 837 casi (19 morti e 738 guariti)

Montefiascone: 602 casi (34 morti e 513 guariti)

Vetralla: 451 casi (5 morti e 424 guariti)

Nepi: 400 casi (13 morti e 352 guariti)

Tarquinia: 353 casi (8 morti e 334 guariti)

Tuscania: 325 casi (11 morti e 303 guariti)

Fabrica di Roma: 307 casi (4 morti e 285 guariti)

Orte: 273 casi (9 morti e 228 guariti)

Vitorchiano: 261 casi (1 morto e 244 guariti)

Ronciglione: 245 casi (13 morti e 209 guariti)

Bagnoregio: 244 casi (5 morti e 228 guariti)

Bassano Romano: 225 casi (13 morti e 200 guariti)

Soriano nel Cimino: 189 casi (10 morti e 174 guariti)

Sutri: 155 casi (5 morti e 118 guariti)

Castel Sant’Elia: 140 casi (3 morti e 119 guariti)

Monterosi: 137 casi (2 morti e 103 guariti)

Acquapendente: 134 casi (8 morti e 124 guariti)

Marta: 130 casi (129 guariti)

Vignanello: 118 casi (5 morti e 106 guariti)

Corchiano: 116 casi (3 morti e 104 guariti)

Valentano: 114 casi (6 morti e 106 guariti)

Celleno: 111 casi (11 morti e 98 guariti)

Montalto di Castro: 111 casi (3 morti e 98 guariti)

Canino: 106 casi (1 morto e 96 guariti)

Canepina: 103 casi (1 morto e 101 guariti)

Caprarola: 101 casi (3 morti e 81 guariti)

Ischia di Castro: 100 casi (4 morti e 84 guariti)

Vasanello: 96 casi (2 morti e 87 guariti)

Oriolo Romano: 87 casi (1 morto e 85 guariti)

Blera: 82 casi (4 morti e 68 guariti)

Bomarzo: 82 casi (6 morti e 70 guariti)

Capodimonte: 82 casi (80 guariti)

Bolsena: 70 casi (6 morti e 59 guariti)

Carbognano: 68 casi (60 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Monte Romano: 63 casi (1 morto e 61 guariti)

Gallese: 56 casi (51 guariti)

Faleria: 53 casi (52 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Calcata: 39 casi (35 guariti)

Vejano: 38 casi (1 morto e 34 guariti)

Cellere: 35 casi (1 morto e 30 guariti)

Graffignano: 29 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (23 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (21 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 15 guariti)

Proceno: 9 casi (8 guariti)

Comuni Covid-free

Capranica: 228 casi (3 morti e 225 guariti)

Grotte di Castro: 113 casi (3 morti e 110 guariti)

Piansano: 69 casi (5 morti e 64 guariti)

Farnese: 68 casi (3 morti e 65 guariti)

Vallerano: 68 casi (1 morto e 67 guariti)

Castiglione in Teverina: 43 casi (43 guariti)

Villa San Giovanni: 40 casi (2 morti e 38 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Civitella d’Agliano: 18 casi (1 morto e 17 guariti)

Tessennano: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

18 febbraio, 2021