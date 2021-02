Ministero della Salute - 14mila 931 i nuovi casi - Meno contagi con più tamponi (306mila 078)

Roma – Coronavirus, il tasso di positività scende al 4,9%. Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 4, quasi 5, sono risultati positivi. Ieri era al 5,2%. Il dato emerge dalla tabella sulla diffusione del Coronavirus in Italia, pubblicata dal Ministero della Salute.

Sono 14mila 931 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri sono stati 15mila 479). Sale così a 2milioni 795mila 796 il numero delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia.

I decessi delle ultime 24 ore sono 251, per un totale di 95mila 486 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono in totale 2milioni 315mila 687; nelle ultime 24 ore i negativizzati sono 12mila 488.

Gli attuali positivi, ossia i soggetti che hanno il virus, sono in totale 384mila 623, pari a +2mila 175 rispetto a ieri. Riprendono ad aumentare gli attuali positivi, con il segno più davanti, dopo giorni in decrescita.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 306mila 078, ovvero 8mila 950 in più rispetto a ieri.

Sono 2mila 063 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il Covid-19, con un aumento di 4 unità rispetto a ieri. Nei reparti ordinari Covid sono ricoverate ora 17mila 725 persone, in calo di 106 unità rispetto a ieri. 364mila 835 persone sono in isolamento domiciliare.

Emergenza Covid – Il bollettino del 20 febbraio del ministero della Salute

20 febbraio, 2021