Viterbo - Il comitato provinciale Unicef nel giorno dell'80esimo compleanno del volontario Mauro Sarnari

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il comitato provinciale Unicef di Viterbo, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, intende pubblicamente esprimere al volontario Mauro Sarnari sincero affetto e profonda gratitudine per la costante collaborazione, sempre profusa con slancio e contagioso entusiasmo a favore dell’infanzia più bisognosa del mondo, nonché per il suo impegno ideale e formativo per gli alunni delle scuole del territorio.

Mauro Sarnari (Unicef)

Ai rallegramenti per l’importante traguardo, il comitato provinciale Unicef di Viterbo formula i suoi migliori e più sentiti auguri per un sereno prosieguo, confidando ancora nel suo prezioso e generoso contributo.

Unicef – Comitato provinciale Viterbo

23 febbraio, 2021