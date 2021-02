Covid, 80mila dosi di Astrazeneca disponibili per le vaccinazioni dai medici di famiglia

Lazio - Si parte dal primo marzo con i nati nel 1956

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Partiranno dal primo marzo le vaccinazioni presso i medici di medicina generale (mmg). Si partirà dai nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccino astrazeneca. Al momento le dosi disponibili per i 4mila medici sono 80 mila.

Vaccino anti Coronavirus

Vaccino a operatori scolastici e università: proseguono le somministrazioni rivolte ai docenti e al personale scolastico, sono già oltre 53 mila le prenotazioni ed è partita oggi la procedura per le prenotazioni nella fascia fino ai 65 anni. Domani aprirà il centro presso la nuvola dell’Eur.

Vaccini anti covid: oggi superata la quota delle 360mila dosi somministrate nel Lazio e le 120 mila persone che hanno ricevuto i richiami. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Vaccinazioni over 80: oggi raggiunta quota delle 90 mila vaccinazioni over 80, rappresentano il 22% della popolazione target (nella Tuscia il 30%), siamo la regione che ha vaccinato piu’ anziani. Sul sito salutelazio.it è possibile trovare il contatore in tempo reale del numero delle prenotazioni effettuate per gli over 80.

Regione Lazio

23 febbraio, 2021