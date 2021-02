Covid, è morto l’ex pilota Fausto Gresini

Bologna – Mondo del motociclismo in lutto, morto per Covid l’ex pilota Fausto Gresini.

Fausto Gresini

Gresini, ex pilota e manager dell’omonima scuderia, è deceduto all’Ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate al Covid. Nella notte il peggioramento fatale, era ricoverato dal 27 dicembre. Aveva 60 anni e da due mesi stava lottando contro il virus.

La comunicazione è arrivata direttamente dal suo team: “La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto”.

