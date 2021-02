Covid, oggi altri 18mila 916 nuovi casi

Ministero della Salute - La Lombardia sopra i 4mila contagi giornalieri per il terzo giorno consecutivo - 284 i morti

Roma – Sono 18mila 916 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, il dato sui contagi rallenta leggermente rispetto a ieri (quando se n’erano registrati oltre 20mila), ma rimane alto abbastanza da far aumentare il totale degli attualmente positivi per il quinto giorno consecutivo.

Pesante soprattutto il bilancio della Lombardia, che da ormai tre giorni aggiunge più di 4mila nuovi casi per ogni bollettino pubblicato.

I casi registrati da inizio pandemia sono 2milioni 907mila 825.

I morti oggi sono 284 (ieri 223), per un totale che si porta a 97mila 507.

Con 323mila 047 tamponi effettuati, il tasso di positività riscontrato nelle ultime 24 ore è al 5,85%.

La crescita del numero dei guariti non tiene il passo di quella dei nuovi casi: oggi, infatti, sono 11mila 320 (totale 2milioni 398mila 352). Questo fa sì che gli attualmente positivi crescano ancora, per il quinto giorno di fila. Il saldo odierno è +7302, per un totale di 411mila 966.

Sono 20 in più rispetto a ieri i casi di ricovero in terapia intensiva (2216) e 80 in più (totale 18mila 372) quelli di ricovero nei reparti Covid con sintomi meno gravi.

La regione col maggior numero di nuovi casi, come detto, è la Lombardia, che anche oggi si mantiene sopra quota 4mila con 4191. A seguire l’Emilia-Romagna (2542) e la Campania (2215).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 27 febbraio 2021

27 febbraio, 2021