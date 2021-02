Covid Usa, la Camera approva il maxipiano di aiuti

Washington - Un pacchetto da 1.900 miliardi di dollari per vaccinazioni, governi locali e aiuti alle famiglie - Il presidente Biden: "Bene, ma non è il momento di rilassarsi"

Washington – La Camera degli Stati Uniti d’America ha approvato il maxipiano di aiuti del presidente Joe Biden per contrastare gli effetti del coronavirus nel paese: ora il provvedimento passa al Senato.

Si tratta di un pacchetto di aiuti da 1.900 miliardi di dollari, che permetterà agli Stati Uniti di destinare nuovi fondi al programma di vaccinazioni, ai governi locali e a milioni di famiglie provate dalla pandemia.

Bene il piano d’aiuti, ma per il presidente non è il momento di abbassare la guardia contro la pandemia. “Non è il momento di rilassarsi sul fronte della pandemia” ha detto il presidente Biden mettendo in guardia la popolazione dal rischio di un nuovo aumento dei contagi a causa delle varianti del coronavirus.

“Siamo avanti rispetto al piano previsto di somministrare 100 milioni di dosi di vaccino nei primi giorni della mia presidenza – ha spiegato – ma bisogna ascoltare Anthony Fauci e gli scienziati, non è il momento di allentare la presa. Bisogna lavarsi le mani, indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale”.

27 febbraio, 2021