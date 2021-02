Crepa sulla superstrada, circolazione ripristinata dopo quasi tre mesi

Viterbo - L'Anas: "Il personale ha lavorato senza sosta per mettere in sicurezza il tratto"

Viterbo – Crepa sulla superstrada , da questa mattina la Umbro-Lazio è di nuovo percorribile a quattro corsie. Lo comunica l’Anas.

“Nella giornata di oggi, lunedì 22 febbraio, è stata ripristinata la normale circolazione sulla strada statale 675 Umbro-Laziale, in direzione Terni – Civitavecchia, in prossimità della corsia di accelerazione per Vetralla, in provincia di Viterbo, al chilometro 59,800”.

Sulla statale erano state effettuate delle limitazioni a causa di un cedimento del piano viabile avvenuto il 6 dicembre scorso a seguito di precipitazioni piovose di eccezionale intensità, le quali avevano provocato profonde lesioni sulla sovrastruttura stradale causando lo spostamento del muro di sostegno della carreggiata.

“Il personale Anas – conclude la nota della società – ha lavorato senza sosta, installando paratie di micropali sia in carreggiata sia a ridosso del muro mettendo in sicurezza il tratto per l’utenza in transito lungo la statale”.

22 febbraio, 2021