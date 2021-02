“Il cuore del neonato Mattia si è fermato ma poi è tornato a battere…”

Good news - Viterbo - I genitori raccontano come l'équipe di Ostetricia e Ginecologia di Belcolle ha "riportato in vita" il loro bambino

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo aver letto questa lettera di ringraziamento siamo certi che vi unirete al plauso rivolto al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Belcolle di Viterbo diretto dal dottor Nicolanti.

Il 5 gennaio il cuore dell’appena nato Mattia si è fermato e il nostro con lui.

L’ostetrica di turno, Irene Baldi, ha intuito quello che stava accadendo e con un gesto fulmineo ha tolto il piccolo dalle braccia della madre per iniziare le manovre di rianimazione, coadiuvate dal dottor Giorgio Bracaglia.

L’équipe medica ha fatto tutto quello che umanamente era possibile per riportare alla vita il piccolo Mattia e in quei minuti, che per noi sono state ore, il cuore è tornato a battere. Un team eccezionale che ha ripetuto il dono della vita.

Con i sensi della più alta stima, ringraziamo i primari, dottor Bracaglia e Nicolanti, la coordinatrice ostetrica Giovanna Martini e l’ostetrica Irene Baldi.

Chiara Calore

Matteo Straffi

Genitori di Mattia

28 febbraio, 2021