Daga stakanovista del girone C – E’ l’unico under, insieme ad Abagnale, a non aver perso un minuto

Sport - Calcio - Serie C - I due portieri sempre in campo per tutti i 2.250 minuti giocati da Viterbese e Turris

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – La Viterbese si coccola Daga.

Il giovane portiere, praticamente al debutto in serie C dopo aver collezionato appena due presenze nella passata stagione, è l’unico under insieme ad Abagnale (estremo difensore classe ’98 della Turris) a non aver perso nemmeno un minuto in campionato.

Buone prestazioni ed età dalla sua parte (è un classe 2000) fanno del numero uno gialloblù un elemento di valore anche in ottica futura, dal momento che grazie alla normativa vigente rimarrà under, contribuendo al minutaggio, per altri due anni.

Nei 2.250 minuti giocati finora, corrispondenti a 25 partite, Daga ha subito 28 reti ma ha mantenuto la porta inviolata in ben nove occasioni, risultando quarto nella classifica dei clean sheets assieme a Frattali del Bari (per lui 24 presenze). Sul podio, per il momento, Fumagalli del Foggia (10 clean sheets in 24 presenze), Iannarilli della Ternana (12 clean sheets in 24 presenze) e Forte dell’Avellino (12 clean sheets in 16 presenze).

Tornando ai minuti giocati, se si estende la classifica anche agli over subentrano i portieri Pelagotti e Lewandowski (Palermo e Teramo) e il difensore De Franco (Cavese), tutti con lo stesso utilizzo di Daga e Abagnale.

Per quanto riguarda invece la Viterbese, dietro al portiere ci sono Baschirotto (1.969 minuti giocati), Mbende (1.829), Salandria (1.772) e Bensaja (1.587). I meno utilizzati, con zero minuti all’attivo, sono infine Maraolo, Bisogno, Scalera e Cerroni.

La squadra, nel frattempo, prosegue con la marcia d’avvicinamento all’anticipo di sabato al Rocchi contro il Palermo. I rosanero, scottati dalla sconfitta interna contro il Catanzaro, arriveranno a Viterbo senza gli squalificati Palazzi e Saraniti e l’infortunato Doda. Da valutare le condizioni di Valente.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 28 febbraio

Viterbese – Palermo (sabato)

V. Francavilla – Monopoli (sabato)

Cavese – Potenza (sabato)

Catanzaro – Ternana (sabato)

Bari – Foggia (sabato)

Turris – Casertana (sabato)

Vibonese – Catania

Bisceglie – Juve Stabia

Teramo – Paganese

Riposa: Avellino

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 62 24 19 5 0 63:16 47 Avellino 50 25 15 5 5 41:21 20 Bari 46 24 13 7 4 40:20 20 Catanzaro 41 24 11 8 5 29:24 5 Catania 38 23 11 7 5 30:27 3 Foggia 36 25 10 6 9 27:29 -2 Teramo 35 25 8 11 6 26:24 2 Juve Stabia 34 25 9 7 9 26:27 -1 Palermo 33 25 8 9 8 27:26 1 Casertana 33 24 10 3 11 30:38 -8 V. Francavilla 30 25 7 9 9 27:30 -3 Viterbese 29 25 7 8 10 24:28 -4 Turris 28 25 6 10 9 28:38 -10 Monopoli 27 24 7 6 11 27:34 -7 Vibonese 23 24 4 11 9 24:28 -4 Paganese 22 24 5 7 12 20:34 -14 Potenza 21 24 5 6 13 21:33 -12 Bisceglie 20 24 4 8 12 21:36 -15 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli, Federico Baschirotto, Murilo

1 gol: Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2021