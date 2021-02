Coronavirus - Lo fa sapere la Regione - Si dovrebbe partire dai nati nell’anno 1956 (65 anni) con Astrazeneca

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Dal primo marzo al via le vaccinazioni dai medici di medicina generale: partiranno dal 1° marzo le vaccinazioni presso i medici di medicina generale (mmg). La novità, in attesa dell’atto ufficiale del ministero, è che si partirà dai nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccino Astrazeneca;



Vaccino a operatori scolastici e università: proseguono le prenotazioni online degli operatori delle scuole e delle università e dei servizi per l’infanzia. Raggiunta la quota 30mila prenotazioni, mentre da lunedi’ 22 febbraio le prime somministrazioni.



Vaccini anti-Covid: oggi andiamo verso quota delle 325mila dosi somministrate nel Lazio e sono oltre 118mila le persone che hanno ricevuto i richiami. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni;



Vaccinazioni over 80: oggi raggiungeremo le 70 mila vaccinazioni over 80 oltre il 17% della popolazione target, siamo la regione che ha vaccinato piu’ anziani. Sul sito salutelazio.it è possibile trovare il contatore in tempo reale del numero delle prenotazioni effettuate per gli over 80.

