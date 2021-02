“De Luca la finisca di colpevolizzare cittadini e imprenditori”

Viterbo - Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, attacca il governatore della Campania

Viterbo – “E’ stucchevole il tono finto-paternalistico e indagatore con il quale rimprovera dal pulpito i cittadini, le famiglie, per delle passeggiate sotto al sole, per un pranzo all’aria aperta o un cappuccino al bar; per come colpevolizza il comparto dell’ospitalità a tavola come se fosse responsabile dei problemi attraversati dal territorio che amministra.

I video del governatore della Campania Vincenzo De Luca sarebbero pure comici se lui di professione facesse l’attore. Ma è un presidente di regione con delle responsabilità enormi: le sue parole in libertà, non basate su evidenze scientifiche, si riverberano in maniera nociva sul tessuto imprenditoriale e sociale campano, e non solo. Provocano danni e qualcuno deve pur dirglielo“.

Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, movimento imprese ospitalità, in merito alle ultime esternazioni del governatore Vincenzo De Luca.

“Forse il governatore usa le gag come alibi per coprire i guasti della sanità, cioè di quel settore che è specifica competenza regionale”, ha concluso Paolo Bianchini.

23 febbraio, 2021