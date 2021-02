De Luca: “Vi siete divertiti? Bravi, ora siamo zona arancione”

Napoli - Il presidente della regione Campania: “Siamo un paese che deve arrivare con la testa contro il muro prima di capire la gravità dei problemi”

Vincenzo De Luca

Napoli – “Vi siete divertiti? Bravi, ora siamo zona arancione e se non stiamo attenti entriamo in zona rossa”. Così Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, in merito al rispetto delle restrizioni anti-Covid.

“Ve l’avevo detto – ha poi proseguito De Luca -, ma ci sono città, a cominciare da questa, che sono totalmente fuori controllo. Ho visto solo domenica le transenne sul lungomare Caracciolo. Quando ci sono delle ordinanze le forze dell’ordine hanno la responsabilità di garantire il rispetto. Ma se la sera dopo le 18 uno fa quello che vuole e la metà delle persone sta senza mascherina, allora siamo perduti”.

“Siamo un paese che deve arrivare con la testa contro il muro prima di capire la gravità dei problemi” ha concluso il governatore campano.

