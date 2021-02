“I dissidenti del M5s mi hanno contattato per creare un nuovo gruppo politico”

Roma - Ignazio Messina, segretario di Italia dei Valori: “Utilizzerebbero il nostro simbolo, siamo pronti a collaborare”

Roma – “Sì, ci sono stati contatti con alcuni parlamentari ‘dissidenti’ del M5S per creare un nuovo gruppo al Senato”. Così all’Adnkronos Ignazio Messina, segretario dell’Italia dei Valori.

“Mettere a disposizione il simbolo dell’Idv per finalità meramente tecniche non ci appassiona. Di contro, se c’è un progetto politico nuovo partendo da idee e valori condivisi, da parte nostra c’è una collaborazione piena. Chi mi ha cercato? Si dice il peccato ma non il peccatore. Se è stato Lannutti? Con Lannutti c’è una vecchia amicizia, ma questa è un’altra cosa”.

Ignazio Messina

“Le espulsioni – ha aggiunto Messina – sono state una decisione drastica. La scelta di appoggiare Draghi non dico che è contro natura ma sicuramente è stata difficile da digerire per molti grillini. Sull’autorevolezza di Draghi c’è poco da dire ma le espulsioni sono una soluzione estrema”.

“Credo ci sia uno spazio politico enorme – ha concluso il segretario di Italia dei Valori – e questo lo dimostrano gli ultimi sondaggi: il 48% di italiani è indeciso rispetto a ciò che sta accadendo, molti non si ritrovano in queste scelte. Creare un nuovo progetto credibile, coerente e serio può avere un notevole consenso. Può togliere dall’imbarazzo tanti che non sanno più a cosa aggrapparsi”.

19 febbraio, 2021