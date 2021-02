Scuola - Sono circa un terzo degli alunni italiani – In Campania, Alto Adige, Basilicata, Molise e alcune province dello stivale gli istituti rimarranno chiusi

Condividi la notizia:











Coronavirus – I banchi distanziati in una scuola

Roma – Da domani oltre 3 milioni di studenti in Dad. Stando ai dati elaborati da Tuttoscuola, saranno oltre 3 milioni i ragazzi che da domani rimarranno a casa per seguire le lezioni scolastiche in didattica a distanza. 800 mila bambini della scuola dell’infanzia e primaria, quasi mezzo milione di alunni delle medie e 1 milione e 800 mila studenti delle superiori.

I 207.268 alunni della Sardegna, passata in zona bianca, torneranno sui banchi di scuola. I 994.993 alunni della Campania, come ha disposto il presidente della regione Vincenzo De Luca, dovranno rimanere a casa in didattica a distanza, così da consentire la vaccinazione del personale scolastico. I 159.721 dell’Alto Adige, i 75.896 della Basilicata e i 37.558 del Molise, dichiarate zone rosse, rimarranno a casa.

Sommando le chiusure regionali alle varie ordinanze provinciali o locali si arriva a un totale di 3.067.986 su un totale di circa 8,5 milioni di studenti iscritti alle scuole statali o paritarie. Quasi 5 milioni di studenti seguiranno le lezioni regolarmente a scuola.

Condividi la notizia:











28 febbraio, 2021