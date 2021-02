Dopo il restauro si rialza il sipario del cinema teatro Florida

Soriano nel Cimino - Domani alle 10,30 l'inaugurazione in diretta streaming con la partecipazione del sindaco Menicacci e del presidente della regione Lazio Zingaretti

Condividi la notizia:











Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Un luogo da vivere, uno spazio per trascorrere piacevoli momenti, una casa per la cultura, un punto di riferimento per grandi e bambini. Tutto pronto per l’inaugurazione del rinnovato cinema teatro Florida.

Terminati i lavori di ristrutturazione questo importante spazio torna ad essere fruibile ed a disposizione della cittadina dei Cimini.

Per festeggiare questo importante momento la cerimonia di inaugurazione sarà impreziosita dallo spettacolo “Colori sulla pelle del suono” di Stefano Cianti e Tony Ranocchia.

Considerate le norme anticovid, e per permettere a tutti i cittadini di prendere parte all’inaugurazione, la cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Soriano nel Cimino. L’appuntamento è per domani, sabato 20 febbraio, alle 10,30.

Il cinema teatro Florida è una costruzione dal grande valore storico e risalente alla fine del Settecento.

Con la collocazione della casa comunale nello stesso palazzo, avvenuta intorno al 1870, quelle che un tempo erano le scuderie furono trasformate in teatro. In quegli ambienti Pirandello, durante i soggiorni estivi in paese, provava le proprie opere. Dopo il secondo conflitto mondiale fu trasformato principalmente in cinema e, come tale, utilizzato fino agli anni Settanta.

Successivamente andò incontro ad un periodo di scarso utilizzo, fino agli anni Novanta, quando la platea venne restaurata ed utilizzata come sala cinematografica.

Un primo intervento della Regione Lazio ha permesso il restauro di una parte del cinema teatro Florida e, grazie ad un secondo intervento, è stato possibile restaurare la platea, sistemare il palco e gli impianti sonori, di illuminazione, di climatizzazione ed antincendio. Inoltre, si è riusciti a risolvere l’annoso problema di alcune infiltrazioni che incombevano sulla struttura.

Interventi importanti che hanno permesso di recuperare, valorizzare e migliorare una struttura storica e di grande interesse culturale.

Alla significativa iniziativa presenzieranno il sindaco Fabio Menicacci, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il consigliere regionale Enrico Panunzi, il capo di gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti.

L’inaugurazione del cinema teatro Florida è un momento molto atteso dall’amministratore comunale che si è impegnata per restituire alla popolazione una struttura rinnovata e funzionale. Un traguardo raggiunto con impegno e grande soddisfazione.

Comune di Soriano nel Cimino

Condividi la notizia:











19 febbraio, 2021