Trasportavano droga anziché malati, scoperti 30 chili di marijuana su un’ambulanza

Messina – Trasportavano droga anziché malati. Scoperti dalla guardia di finanza oltre 30 chili di marijuana su un’ambulanza a Messina.

A finire in manette due uomini di 39 e 45 anni. Secondo quanto emerso, approfittando della pandemia, avrebbero utilizzato il mezzo per trasportare la sostanza stupefacente. Ora devono rispondere di traffico di sostanze stupefacenti e il carico è stato sequestrato.

#GDF#Messina: Maxi #sequestro di #droga, circa 30kg, agli #imbarcaderi all’ingresso in #Sicilia. Approfittando della pandemia da covid-19, veniva utilizzata un’#ambulanza come mezzo per trasportare la marijuana.#Noiconvoipic.twitter.com/ED55bEdQud

— Guardia di Finanza (@GDF) February 27, 2021