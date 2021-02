Eco color doppler alla casa della salute di Soriano nel Cimino

Asl - Da lunedì 15 febbraio è entrato in funzione il nuovo servizio ambulatoriale - Dal 12 marzo anche a Tarquinia

Soriano nel Cimino – Da lunedì 15 febbraio presso la casa della salute di Soriano nel Cimino è entrato in funzione il nuovo ambulatorio di eco color doppler.

Il servizio è erogato dalla équipe dell’unità operativa di chirurgia vascolare dell’ospedale Belcolle ed è stato attivato con la preziosa collaborazione dei professionisti presenti presso la casa della salute di Soriano nel Cimino.

Soriano nel Cimino – La casa della salute

L’ambulatorio risponde a una domanda di salute rilevata nel comprensorio che afferisce alla struttura sanitaria ed è principalmente finalizzato allo screening della patologia vascolare nel distretto aortico, carotideo e degli arti inferiori.

Per le stesse motivazioni, un secondo ambulatorio sarà attivato, con il supporto della direzione sanitaria, presso l’ospedale di Tarquinia a partire dal 12 marzo e sarà aperto all’utenza il secondo e il quarto venerdì di ogni mese, dalle 8,30 alle 13,40.

“Prosegue il percorso avviato dalla Asl di Viterbo – commenta il direttore generale, Daniela Donetti – di potenziamento del sistema delle cure primarie e dell’attivazione di linee di attività sempre più prossime al cittadino. L’ambulatorio di eco color doppler, da un lato, risponde alla necessità di ridurre i tempi di attesa per esami strumentali molto richiesti, come appunto l’ecografia dei distretti vascolari, dall’altra migliora e ramifica la rete territoriale per la presa in carico di pazienti la cui patologia è a volte misconosciuta.

Non ultimo, l’offerta ambulatoriale offre al cittadino un percorso semplificato ed efficace che garantisce un collegamento diretto e la possibilità di una ulteriore, e più articolata, presa in carico da parte dei chirurghi vascolari di Belcolle, laddove ce ne fosse bisogno”.

All’ambulatorio, operativo a Soriano nel Cimino ogni due lunedì, dalle 9 alle 12,30, si accede con prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista.

17 febbraio, 2021