Emergenza in attacco per la Viterbese, out anche Bezziccheri e Tassi

Sport - Calcio - Serie C - Senza Murilo e Tounkara, con la Vibonese Taurino ha un tridente offensivo da reinventare - Anche i due giovani, assenti già mercoledì, verso il forfait

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Senza Murilo e Tounkara e con Bezziccheri e Tassi in forte dubbio.

Contro la Vibonese per la Viterbese è emergenza in attacco. Per il match di domani, infatti, Taurino dovrà fare a meno di due punte titolari: la prima squalificata dal giudice sportivo dopo la decima ammonizione stagionale, la seconda per la stangata di quattro giornate arrivata a seguito dell’espulsione diretta sul campo del Bisceglie.

Con i soli Rossi e Simonelli al 100%, il tecnico leccese spera nel recupero di Bezziccheri e Tassi, entrambi assenti dalla sfida di mercoledì scorso a causa di problemi fisici che perdurano anche in questi giorni. Per entrambi, assenti anche ieri, il rientro è quasi impossibile.

Il passaggio al 4-3-1-2, vista l’assenza di esterni, rimane un’alternativa ma se ne saprà di più in mattinata, al termine dell’allenamento di rifinitura che i gialloblù sotterrano sul sintetico del Rossi al Pilastro.

Tra difesa e centrocampo, invece, solita abbondanza con Mbende, in panchina nelle ultime tre giornate, che potrebbe rilevare uno tra Markic e Camilleri e Salandria, tenuto a riposo nel turno infrasettimanale, intenzionato a tornare titolare al posto di uno tra Adopo, Bensaja e Palermo.

Per la Vibonese di Roselli, sulla sua nuova panchina da inizio settimana, poche assenze ma un digiuno di vittorie che dura dal 2-0 esterno sulla Casertana del 2 dicembre. Nelle 11 gare successive i calabresi hanno collezionato sei pareggi e cinque sconfitte, di cui quattro nelle ultime quattro uscite.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 21 febbraio

Palermo – Catanzaro

Catania – Bari

Monopoli – Cavese

Paganese – Turris

Viterbese – Vibonese

Foggia – Ternana

Juve Stabia – Teramo

Potenza – V. Francavilla

Casertana – Avellino

Riposa: Bisceglie

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 59 23 18 5 0 61:16 45 Avellino 47 24 14 5 5 39:21 18 Bari 45 23 13 6 4 39:19 20 Catanzaro 38 23 10 8 5 27:23 4 Catania 37 22 11 6 5 29:26 3 Foggia 36 24 10 6 8 27:27 0 Teramo 34 24 8 10 6 25:23 2 Palermo 33 24 8 9 7 26:24 2 Juve Stabia 33 24 9 6 9 25:26 -1 Casertana 33 23 10 3 10 30:36 -6 V. Francavilla 29 24 7 8 9 27:30 -3 Viterbese 28 24 7 7 10 24:28 -4 Turris 28 24 6 10 8 28:36 -8 Monopoli 24 23 6 6 11 26:34 -8 Vibonese 22 23 4 10 9 24:28 -4 Potenza 20 23 5 5 13 21:33 -12 Bisceglie 20 24 4 8 12 21:36 -15 Paganese 19 23 4 7 12 18:34 -16 Cavese 16 24 3 7 14 17:34 -17

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

6 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende

2 gol: Simone Palermo, Marco Simonelli, Federico Baschirotto, Murilo

1 gol: Nicholas Bensaja, Daniel Bezziccheri

20 febbraio, 2021